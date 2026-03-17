昌化江水資源配分事業、主トンネルの掘削段階へ 中国海南省
【新華社海口3月17日】中国の重点水利事業で、海南省の水利網建設の中核プロジェクトである、昌化江水資源配分プロジェクトがこのほど重要な節目を迎えた。プロジェクトを構成する大隆トンネルの坑口掘削工事が順調に進み、全面的なトンネル工事段階に入った。これにより予定通りの完成、稼働に向け堅固な基礎が築かれた。
同プロジェクトは、海南省水利水務発展集団傘下の海南省水利電力集団が建設を請け負う。新たな水源開発や取水ルートの整備、既存灌漑（かんがい）区域の改修と拡張を通じて、地域の水資源配分能力を高め、生態環境の改善も図る。
大隆メイントンネルは取水ルート全体の要となるポイントの一つで、鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十八局集団（天津市）が施工を請け負う。坑口の掘削区間は全長362.06メートルとなる。
完成後は取水量が大幅に増加し、三亜市、楽東リー族自治県、昌江リー族自治県3市県の262万人分の給水と、18万8千ムー（約1万2500ヘクタール）の南繁育種基地および52万ムー（約3万4700ヘクタール）の農業灌漑用水の需要を満たすことになる。（記者/宋瑞）