WBC(ワールドベースボールクラシック)で侍ジャパンとして戦った鈴木誠也選手が自身のInstagramを17日に更新しました。

1次ラウンドの韓国戦で2本塁打4打点を挙げた鈴木選手。チームのここぞの場面で引っ張る活躍をしてきました。そして場所をマイアミに変え挑んだベネズエラとの準々決勝。

「3番・センターで」スタメン出場した鈴木選手。同点で迎えた初回に四球で出塁すると、2塁への盗塁を試みます。頭から滑り込みますが、その際に右膝付近を強打したようで、なかなか立ち上がれず。その後スタッフに軽く支えられながら、足を引きずってベンチに下がり負傷交代となりました。

鈴木選手はこのことに「勝っても負けても最後までグランドに立っていたかったです。鍛え直し最強になり帰ってきたいと思います」とコメントしました。

▽以下、鈴木誠也選手の本文全文

皆さんお疲れ様です。応援してくださったファンの皆さん本当に熱い声援ありがとうございました。

期待に応えられず申し訳ない気持ちです。ただ日本のファンの皆さんの前でプレー出来たこと、そして皆さんの大声援の中プレー出来たこと本当に嬉しく思います。最高のチームメイトと今回野球やれた事本当に嬉しかった。勝っても負けても最後までグランドに立っていたかったです。鍛え直し最強になり帰ってきたいと思います。

皆さん本当にありがとうございました。ピシピシピシピシピシ