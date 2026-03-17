アントニー、囚人服姿のCM出演で“役作り” 鈴鹿央士「貫禄がすごい」
お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが17日、「『ギルティ炭酸 NOPE』炭酸飲料 戦略説明＆新TV-CM発表会」に登壇。テレビCMの世界観を表現した囚人服姿で登場し、ともに登壇していた俳優・鈴鹿央士が圧倒されていた。
【全身ショット】囚人服で登場した生田斗真＆鈴鹿央士＆アントニー
イベントに登壇してすぐ、囚人服姿の自身に対して「引くくらい似合う」と苦笑い。隣にいた鈴鹿が「貫禄がすごい」と圧倒され、アントニーは「いるじゃないですか、こんな先輩囚人」と現実でも存在しそうな姿を披露した。
出演依頼が来た時の話になり、アントニーは「毎回、こういう仕事が入ってきたらドッキリかな？と思ってしまいます。でも（撮影）当日に2人の姿を見て安心しました」と話した。
CMでアントニーは、気さくな先輩囚人役を演じている。出演が決まってから囚人ものの洋画や海外ドラマなどを見て気持ちを入れてきたことを明かした。
「ギルティ炭酸 NOPE」は健康や人間関係を気にして生活しつつも、時々あえて欲望に溺れることでストレスを“溶解”している人に向けた炭酸飲料。アントニーらが出演するCM「ギルティ監獄」篇は、本能のままに生きることを肯定する内容になっており21日から放映される。
同イベントにはほかに、俳優の生田斗真が登壇した。
【全身ショット】囚人服で登場した生田斗真＆鈴鹿央士＆アントニー
イベントに登壇してすぐ、囚人服姿の自身に対して「引くくらい似合う」と苦笑い。隣にいた鈴鹿が「貫禄がすごい」と圧倒され、アントニーは「いるじゃないですか、こんな先輩囚人」と現実でも存在しそうな姿を披露した。
CMでアントニーは、気さくな先輩囚人役を演じている。出演が決まってから囚人ものの洋画や海外ドラマなどを見て気持ちを入れてきたことを明かした。
「ギルティ炭酸 NOPE」は健康や人間関係を気にして生活しつつも、時々あえて欲望に溺れることでストレスを“溶解”している人に向けた炭酸飲料。アントニーらが出演するCM「ギルティ監獄」篇は、本能のままに生きることを肯定する内容になっており21日から放映される。
同イベントにはほかに、俳優の生田斗真が登壇した。