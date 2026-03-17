【マイアミ（米フロリダ州）＝林宏和】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表「侍ジャパン」の戦いは、準々決勝で終幕を迎えた。

連覇の夢はついえたが、打者に専念した大谷翔平（米ドジャース）は今大会計３本塁打を放ち、世界屈指の強打者であることを改めて証明。敗退後には、再び日の丸を背負う意欲を示した。

１４日（日本時間１５日）のベネズエラ戦では、九回に内野フライを打ち上げて最後の打者となった。「優勝以外は失敗。本当に悔しい」と無念の表情を浮かべた。ただ、初回の先頭打者本塁打など見せ場は作った。

米大リーグで投打二刀流で活躍し、通算４度のリーグ最優秀選手に輝いた。羨望のまなざしが集まるが、子どものころからスーパーマンだったわけではない。

幼なじみで岩手・花巻東高時代でも先輩にあたる佐々木大樹さん（３３）は「こんな（大選手）になるとは思わなかった」と言う。幼い頃は、鬼ごっこやドッジボールをしても負けず嫌い。小中学生の時に同じチームで野球をしたが、佐々木さんは、「コントロールは悪かった。翔平よりすごい選手はいましたよ」と振り返る。

プロ入り後、日本ハムで二刀流に挑戦したが球団の編成トップ、ゼネラルマネジャーだった山田正雄さん（８１）は、その成功を確信していたわけではない。数年して投打のどちらかに絞る考えもあったという。

打者としては二塁打の多い中距離打者のイメージだった。「今みたいにホームランバッターになるとは想像もしなかった」と山田さん。印象に残るのは、いつも重たい器具を持ってトレーニングに励む姿だ。「投手と打者をしながらで根気がいる。努力はすごかった」。線がやや細かった体は年々分厚くなり、打球の飛距離は増していった。

険しい道を切り開き、数々の金字塔を打ち立ててきた。今回のＷＢＣでは悔しい思いをしたが、２０２８年には米移籍後に拠点としてきた地域で開催されるロサンゼルス五輪が控える。「挑戦したい。次の機会にまた集中したい」と大谷。再びジャパンのユニホームをまとい、優勝へと導いてくれるはずだ。