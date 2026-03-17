自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレントのヒロシ（54）が、“腐りかけの食材”を使った手料理を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】DIYした“ホテルみたい”な自宅や手料理（複数カット）

所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開してきたヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せられ、話題となっていた。

“腐りかけの食材”を使った手料理に反響

また、「ゴーヤ入り高菜チャーハン 電卓添え」「シーフードカレー エフェクターを添えて」など、独特なユーモアを交えて手料理も披露。14日の投稿では、「腐りかけキャベツ、玉ねぎ入り回鍋肉」と、“腐りかけの食材”を使った手料理を紹介した。

この投稿には「なんでも大切にするヒロシさん。ステキ！」「腐りかけのキャベツも、きちんと調理して頂くヒロシさん 大好きです！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）