【「taskey編集者100人採用特設サイト」開設】 3月17日 公開

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原作開発やマンガ制作などIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップtaskeyは、「0（ゼロ）から、最高傑作を。」をコンセプトに、「編集者100人採用」を掲げた「taskey編集者100人採用特設サイト」を3月17日に公開した。

taskeyでは、「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」というビジョンを掲げて、物語を生み出すことに注力している。2022年には自社スタジオ「taskey STUDIO」を立ち上げて、マンガ制作事業を開始し、ドラマの原作となるような作品も生み出している。

今回発表した「編集者100人採用」では、2028年までに売り上げ100億円、マンガ連載300作品を実現できる体制づくりのために、内部スタッフの増強を図るのが目的だ。特設サイトでは、作品を生み出すための制作体制などをまとめている。

通常の会社説明会とは別に、若い世代に気軽に興味を持ってもらうための窓口として、定期的に開催される交流イベント「エンタメナイト」やカジュアル面談といった気軽に参加できるイベントも開催される。

エンタメナイト by taskey（カジュアル交流会）

エンタメ・マンガ業界での人脈を広げたい人、編集者同士で情報交換をしたい人、業界に興味がある人などが業界についてお酒片手にカジュアルに話し合う交流イベント。

【開催日時】毎月1回開催（平日夜）※19時～21時で開催

【場所】taskeyオフィス

【参加費】無料（ドリンク・軽食付き）

【定員】各回20名程度

□参加・申込みページ

カジュアル面談

「まずは話を聞いてみたい」「自分のスキルが活かせるか知りたい」という方に向けて、人事担当や現場の編集者とカジュアルに話ができるオンライン面談。キャリア相談はもちろん、taskeyの事業や作品づくり、人事制度や働き方など仕事について気軽に質問することができる。

□カジュアル面談申込み（編集経験者向け）

□カジュアル面談申込み（未経験者向け）

オンライン会社説明会

taskeyの事業やカルチャーについて知りたい人に向けたオンラインの会社説明会を定期開催している。フォームから申し込むと、担当者から説明会のURLが送られてくる。

□オンライン会社説明会申し込みフォーム

スタートダッシュ支援金

エンタメ業界で挑戦したい人を応援するための支援金。特設サイトからエントリーして、入社が決定した場合、サインオンボーナスが支給される。

□taskey求人へのエントリー（募集求人一覧）