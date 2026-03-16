乃木坂46・大越ひなのの新連載「ひなのん★フルスロットル」が『EX大衆』4月号（双葉社／2026年3月16日発売）にて開始された。

【写真】連載第一回は「習字で自己紹介」

2月末に行なわれた乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」、そして「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を成功させた乃木坂46。その6期生として活躍する大越ひなのが『EX大衆』4月号より新連載を開始。タイトルは「ひなのん★フルスロットル」。感受性豊かな大越がさまざまなことに挑戦し、キラキラのアイドルを目指す連載だ。

5期生の先輩・一ノ瀬美空から引き継ぐ形で始まった同連載。記念すべき第一回の内容は、最初にふさわしく「習字で自己紹介」。4歳から習い始めたという大越が「好きな食べ物」から「好きな先輩」「自分の弱点」「マイブーム」「座右の銘」などを達筆な習字と知られざるエピソードを収録。

同号では41stシングルにて選抜復帰した冨里奈央撮りおろしグラビア＆インタビューのほか、吉田綾乃クリスティー＆柴田柚菜、中西アルノ×海邉朱莉の対談などが収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）