【発売前重版】将棋バトルラブコメ『王者の盤狂わせ　～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～』

『王者の盤狂わせ ～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～』（小説：依依恋恋／イラスト：ふじ子／マイクロマガジン／2026年3月21日刊）の発売前重版が発表された。

【写真】発売前重版記念 ふじ子描き下ろしイラスト

ネット将棋の世界でプロ棋士さえも戦慄させる、生きる伝説「自滅帝」。様々な噂が囁かれるその正体は、冴えない陰キャ高校生・渡辺真才だった。ひょんなきっかけで将棋部に入部した真才は、アマチュア将棋指しの全国大会「黄龍戦」に参加することになりーー。将棋部の仲間と研鑽しながら、ネット将棋の帝王は棋界の王者と駆け上がっていく。

WEB小説投稿サイトにて掲載された、将棋バトルラブコメ『王者の盤狂わせ』。WEB連載時の『ネット将棋トップランカーのド陰キャ、周りに将棋初心者だと思われながらリアル大会に出場する』からタイトルを一新し、この度、GCN文庫より発売。発売前から多くの注目を集め、レーベル「GCN文庫」内では異例の発売前重版が決定したという。

発売前重版を記念して、本作イラスト担当のふじ子の描き下ろしイラストが発表。対象店舗では、本イラストを使用した重版記念イラストカードの配布も予定されている。

また「王クルからの挑戦状」と題して、著者・依依恋恋先生考案の詰将棋が「GAMERS」にて出題中。3/18（水）～3/31（火）の期間中に第4問に正答した人の中から抽選で、依依恋恋＆ふじ子直筆サイン色紙をプレゼント。加えて書泉ブックタワー8階、書泉グランデ3階、芳林堂書店高田馬場店にて『王者の盤狂わせ』２か月連続刊行記念フェアが開催され、対象店舗で購入すると前述したものとは別にサイン色紙プレゼント抽選に応募できる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）