ネイマール復帰ならず…ブラジル代表、W杯メンバー決定前最後の親善試合に向けた招集リスト発表
ブラジルサッカー連盟(CBF)は16日、今月の国際親善試合に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。
今回はFIFAワールドカップ登録メンバーを決定する前の最後の代表活動。大怪我に見舞われた2023年10月以降、代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)は、またしても招集外となった。
一方、DFレオ・ペレイラ(フラメンゴ)、MFガブリエル・サラ(ガラタサライ)、FWラヤン(ボーンマス)、FWイゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)が初選出となっている。
カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルは本大会に向け、アメリカ遠征を実施。26日にボストンでフランス、31日にオーランドでクロアチアと対戦する。
以下、ブラジル代表メンバー
▽GK
アリソン・ベッカー(リバプール)
ベント(アルナスル)
エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)
▽DF
アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
グレイソン・ブレーメル(ユベントス)
ダニーロ(フラメンゴ)
ドグラス・サントス(ゼニト)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)
レオ・ペレイラ(フラメンゴ)
マルキーニョス(パリSG)
ウェズレイ(ローマ)
▽MF
アンドレイ・サントス(チェルシー)
カゼミーロ(マンチェスター・U)
ダニーロ(ボタフォゴ)
ファビーニョ(アルイテハド)
ガブリエル・サラ(ガラタサライ)
▽FW
エンドリッキ(リヨン)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)
ジョアン・ペドロ(チェルシー)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
ラフィーニャ(バルセロナ)
ラヤン(ボーンマス)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
今回はFIFAワールドカップ登録メンバーを決定する前の最後の代表活動。大怪我に見舞われた2023年10月以降、代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)は、またしても招集外となった。
一方、DFレオ・ペレイラ(フラメンゴ)、MFガブリエル・サラ(ガラタサライ)、FWラヤン(ボーンマス)、FWイゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)が初選出となっている。
以下、ブラジル代表メンバー
▽GK
アリソン・ベッカー(リバプール)
ベント(アルナスル)
エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)
▽DF
アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
グレイソン・ブレーメル(ユベントス)
ダニーロ(フラメンゴ)
ドグラス・サントス(ゼニト)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)
レオ・ペレイラ(フラメンゴ)
マルキーニョス(パリSG)
ウェズレイ(ローマ)
▽MF
アンドレイ・サントス(チェルシー)
カゼミーロ(マンチェスター・U)
ダニーロ(ボタフォゴ)
ファビーニョ(アルイテハド)
ガブリエル・サラ(ガラタサライ)
▽FW
エンドリッキ(リヨン)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)
ジョアン・ペドロ(チェルシー)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
ラフィーニャ(バルセロナ)
ラヤン(ボーンマス)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)