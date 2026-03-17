　ブラジルサッカー連盟(CBF)は16日、今月の国際親善試合に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。

　今回はFIFAワールドカップ登録メンバーを決定する前の最後の代表活動。大怪我に見舞われた2023年10月以降、代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)は、またしても招集外となった。

　一方、DFレオ・ペレイラ(フラメンゴ)、MFガブリエル・サラ(ガラタサライ)、FWラヤン(ボーンマス)、FWイゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)が初選出となっている。

　カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルは本大会に向け、アメリカ遠征を実施。26日にボストンでフ​ランス、31日にオーランドでクロアチアと対戦する。

以下、ブラジル代表メンバー

▽GK

アリソン・ベッカー(リバプール)

ベント(アルナスル)

エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)

▽DF

アレックス・サンドロ(フラメンゴ)

グレイソン・ブレーメル(ユベントス)

ダニーロ(フラメンゴ)

ドグラス・サントス(ゼニト)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)

レオ・ペレイラ(フラメンゴ)

マルキーニョス(パリSG)

ウェズレイ(ローマ)

▽MF

アンドレイ・サントス(チェルシー)

カゼミーロ(マンチェスター・U)

ダニーロ(ボタフォゴ)

ファビーニョ(アルイテハド)

ガブリエル・サラ(ガラタサライ)

▽FW

エンドリッキ(リヨン)

ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)

イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)

ジョアン・ペドロ(チェルシー)

ルイス・エンヒキ(ゼニト)

マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)

ラフィーニャ(バルセロナ)

ラヤン(ボーンマス)

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)