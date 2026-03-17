元日本代表GKが自身の写真に「どういうシチュエーション?」ファンも驚き「トリックアート」「合成かと」
ベガルタ仙台の元日本代表GK林彰洋が16日に自身のX(@hayashi_akihir0)を更新し、珍しいショットを掲載した。
林は「ちょっと待って 知り合いからもらった写真 これどういうシチュエーションでドリブルしてんだ?笑 おれ」と投稿。サガン鳥栖時代に清水エスパルスの2選手に挟まれながらボールを運んでいるように見える場面となっている。
当該シーンが起きたのは、2014年8月30日に行われたJ1第22節・清水戦(△2-2)の後半アディショナルタイムの左CK。実際はドリブルではなく、ゴール前に上がっていた林が相手のDF水谷拓磨、MF金子翔太とともに、こぼれ球を追いかける場面を切り取ったものだった。
ファンからは「かっこいい」「大型FW」「めちゃくちゃ迫力ある」「合成かと思った」「平山相太とフュージョンしたの?」「めっちゃ生成AIっぽいのに実際にあったシーンなんかい」「相手が古巣清水なのもポイント高い」「両隣が金子と拓磨なおかげでトリックアートなみにでかく見える」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んだ。
※当該シーンは3:15〜
林は「ちょっと待って 知り合いからもらった写真 これどういうシチュエーションでドリブルしてんだ?笑 おれ」と投稿。サガン鳥栖時代に清水エスパルスの2選手に挟まれながらボールを運んでいるように見える場面となっている。
当該シーンが起きたのは、2014年8月30日に行われたJ1第22節・清水戦(△2-2)の後半アディショナルタイムの左CK。実際はドリブルではなく、ゴール前に上がっていた林が相手のDF水谷拓磨、MF金子翔太とともに、こぼれ球を追いかける場面を切り取ったものだった。
ちょっと待って— hayashi akihiro 林 彰洋 (@hayashi_akihir0) March 16, 2026
知り合いからもらった写真
これどういうシチュエーションでドリブルしてんだ?笑
おれ#ドリブラー#サガン鳥栖#清水エスパルス pic.twitter.com/W0zKevZTRK
※当該シーンは3:15〜