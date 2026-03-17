アサンテ <6073> [東証Ｐ] が3月17日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の13.1億円→7.8億円(前期は11.6億円)に40.5％下方修正し、一転して32.8％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の4.9億円の黒字→0.3億円の赤字(前年同期は0.6億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期連結業績予想につきましては、積極的な広告宣伝や、人的資本への注力、営業効率向上に資するシステム導入等により、売上高の増加に努めてまいりましたが、不安定な天候・気温が白蟻の活動に影響したことに加え、消費者マインド改善の遅れにより、各取り組みや費用投下に見合った成果の水準には至りませんでした。 その結果、売上高が減少したことに伴い、各利益は、前回予想を下回る見込みとなりました。 また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、下記の特別損失の計上による影響もあり、更に予想を下回る見込みとなりました。 こうした状況を踏まえて、通期連結業績予想を修正いたしました。

