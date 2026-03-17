アニメ監督の芝山努さんが3月6日、肺がんのため死去したことが17日、分かった。アニメ制作会社「亜細亜堂」が発表した。84歳。

「訃報のお知らせ」とし、「弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。享年84歳」と伝えた。

「芝山は『ど根性ガエル』『元祖天才バカボン』などで作画監督を手がけたのち、映画『ドラえもん』シリーズを20年以上にわたり監督。テレビ『ドラえもん』ではチーフディレクターを担当し、『忍たま乱太郎』『ちびまる子ちゃん』『まじめにふまじめかいけつゾロリ』ど数多くの作品で監督、総監督を務めました」と芝山さんの功績を紹介。「生前に賜りましたご厚情と温かいご支援に、従業員一同、心より感謝申し上げます」と記した。

葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行ったという。「ご供花、ご香典、ご弔問等は誠に恐縮ながら固くご辞退申し上げます」と呼びかけた。後日、「お別れの会」を開催する予定。「日時、場所など詳細が決まり次第、改めてご案内いたします」とした。

芝山さんは明治大学卒業後、1963年に東映動画（現・東映アニメーション）に入社。宮崎駿監督とは同期だった。66年にAプロダクション（現・シンエイ動画）へ。「巨人の星」「ど根性ガエル」などで作画を手がけた。78年に亜細亜堂を設立。映画「ドラえもん」では83年の「ドラえもん のび太の海底鬼岩城」から04年の「ドラえもん のび太のワンニャン時空伝」までの22作で監督を務め、98年の「ドラえもん のび太の南海大冒険」では毎日映画コンクールアニメーション映画賞を受賞した。