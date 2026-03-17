プロ野球・巨人の開幕投手をドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が務めることになりました。阿部慎之助監督が「開幕は竹丸で行く」と報道陣に明言しました。

竹丸投手は鷺宮製作所から入団した24歳左腕。オープン戦はここまで2試合に登板し、計7イニング無失点で防御率0.00をキープしています。紅白戦や練習試合でも無失点投球を続けていて、首脳陣からの期待も高くなっています。

直近は10日のソフトバンク戦に先発登板。5回80球を投げ、打者18人に5被安打、7奪三振、無四球、無失点と安定した投球を見せました。

開幕カードは昨季のセ・リーグ王者・阪神との対戦。竹丸投手は2月のキャンプの際、阪神打線について「1番からずっといいバッターが並んでいるので、全員に気をつけながら投げていきたい」とコメントしていました。

巨人は15日に開幕投手筆頭候補だった山粼伊織投手が、右肩のコンディション不良で3軍の故障班に合流。昨季チーム最多11勝を挙げ、今季もオープン戦2試合無失点と、順調な調整を続けていた右腕が開幕を前に離脱となっています。