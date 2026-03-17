オープン戦も佳境に入り、西武では外野手のスタメン争いが激しくなっている。

昨季自己最多となる134安打を放った西川が中堅、ガッツあふれるプレーでオープン戦でも絶好調の桑原の左翼は固いとみられるが、右翼が“ホットスポット”になっている。

右翼をめぐっては、今季新加入したカナリオとWBC台湾代表の林安可（リン・アンコー）の争いかと思われていたところに、オープン戦絶好調な6年目・長谷川が急浮上している。

長谷川は昨季、自己最多となる132試合に出場。最終的には打率・225だったが、今季のオープン戦では11試合出場で打率・407と打撃で耳目を集めている。

特に15日のロッテ戦では自身初という1試合4安打（5打数4安打）でサイクル安打まであと二塁打1本まで迫った。ただ、本人もこれで満足はしていない。「左投手からしか打っていない。右投手から打てるところも見せないといけないと感じている。次は右投手をどうすればいいか考えて打席に入りたい」とさらなるアピールを狙っている。

ライバルたちも黙ってはいない。カナリオは序盤こそリズムがつかめずに苦労したが、試合を重ねるごとに持ち前のパワフルさを発揮。ここまで打率・281と本来の打撃を取り戻しつつある。

林安可はWBCで15打数1安打と不調だったが、1軍に合流して2試合目で適時打を放つなど調子も上向いてきた。西口監督も「本当にみんないいアピールをしてくれるのでどうしたらいいか迷ってしまうね」とうれしい悲鳴を上げる。

3月27日の開幕戦まで残りのオープン戦は楽天戦とDeNA戦の5試合（16日現在）のみ。長谷川がチームスローガン「打破」に見合う活躍でスタメンを確固たるものにできるか。（記者コラム・河西 崇）