お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が16日、自身のアメブロを更新。卒園を目前に控えた長女・こうめちゃんの“最後の体操服登園”を見送り、溢れる感情を抑えきれず号泣したことを明かした。

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「幼稚園の体操服姿 今日で最後です。似合ってたよ」と切り出した小原は、体操服に身を包んだこうめちゃんの写真を公開。「幼稚園につくと、毎朝玄関でみんな一列に並んで教室に向かいます！かわいいかわいい年長さん達を見送りました。ぐっとこらえて、こらえて、こらえて、車内に戻り、おいおいと泣きました」と、一人の空間で涙が止まらなくなった様子をつづった。

小原の涙は一時的なものではなく、帰宅後にはさらに加速。「誠希千、誠八のことも思い返し、遠慮なく 大声でギャン泣き続けました！」と、長男・次男から続いてきた長きにわたる幼稚園生活の記憶が駆け巡り、自宅で感情を爆発させたという。

また17日は登園最終日、18日には卒園式を迎えることを明かし、「明日も今日より泣くと思います！」と予告。「卒園式はスッキリ笑顔で門出を祝いましょうね」と自分に言い聞かせるように締めくくった。