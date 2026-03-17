俳優の中村雅俊さんと五十嵐淳子さん夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。黒髪ロングからハイトーンボブに変身したヘアスタイルを披露しました。



【写真を見る】【中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女】中村里砂 「ハイトーンボブヘア」のショット公開 「研究を尽くして完成したウィッグ」「地毛の長さの髪がおさまってるとは思えない！」





中村さんは次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組で、TGCのステージに参加したことを報告。





続けて、自身のヘアスタイルについて中村さんは、「日韓MIXスタイルのハイトーンボブヘアに変身しました」と記しています。このヘアスタイルについて中村さんは「とても自然に見えるけど、研究を尽くして完成したウィッグなのです！」と綴り、ウィッグを使用したものであることを明かしています。





変身前の腰のあたりまで伸びた長い黒髪の画像を添えて「地毛の長さの髪がおさまってるとは思えない！」と、ウィッグの中に長い髪がすっぽり収まっていることに触れ、驚きを伝えました。











この投稿を見た人たちからは「ガラッと変わるんだね！」「ウィッグなの信じられないです！」「ハイトーンも可愛すぎる」「似合いすぎなんだけど！？ハイトーンにしなよ！笑」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】