米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、女子高校生と船長の２人が死亡した事故で、２隻は海底にサンゴ礁のリーフが広がるほぼ同じ場所で転覆したことが第１１管区海上保安本部への取材でわかった。

リーフがある海域は浅瀬で、波が高くなりやすく、１１管は大きな波を受けて２隻が転覆したとみて経緯を調べている。

２隻は、移設工事の抗議活動で使用されている「不屈」（定員１０人）「平和丸」（同１３人）。１６日午前１０時１０分頃、２隻に乗っていた高校生１８人を含む計２１人が海に投げ出され、不屈の船長の男性（７１）と、平和丸に乗っていた同志社国際高校（京都府京田辺市）の２年生の女子生徒（１７）が搬送先の病院で死亡が確認された。別に多くの高校生らが負傷している。

１１管によると、２隻は、辺野古東側に位置する大浦湾方面に北上した後にＵターンして南下し、いずれも、リーフといわれるサンゴ礁が広がっている付近の海上（辺野古沖合約１・５キロ）で大きな波を受け、転覆したとみられる。

転覆は、不屈が午前１０時１０分頃。後続の平和丸が同じ航路をたどっており、その約２分後にほぼ同じ場所で転覆した。１１管と消防が最後の１人を救助したのは同１１時２０分頃だった。

当時、現場海域には波浪注意報が発令されていた。監視警戒中の１１管は、不屈、平和丸の順に縦列で揺れながら航行してきた２隻に、「波が高く危ないので注意してください」などとメガホンで安全航行を呼びかけていたという。

現場海域にはリーフが広がっている。１１管によると、リーフ付近では水深が急激に浅くなり、波が高くなる現象がみられるという。

運輸安全委員会は１７日午前、地方事故調査官２人による現地調査を開始した。転覆した船２隻の船体調査などを行い、原因を調べる。