¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡¡ÊÆ¹ñ¤ÈÀ¤³¦°ì¤ò¤«¤±·èÀï
¡¡½é¤Î£×£Â£ÃÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë£´¡½£²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤Æ¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤Î·è¾¡¤Ç£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¶ì¤·¤¤Å¸³«¡££´²ó¤Ë¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥º¡Ë¤Î°ìÈ¯¤ÇÈ¿·â¤Î¥Î¥í¥·¤ò¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£µ²ó°ì»àÆóÎÝ¤ÎÆ±ÅÀµ¡¤Ë¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÍ·Èô¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤¬½éµå¤òÂÇ¤Ã¤ÆÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ËÂçµó¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¿¥áÂ©¤À¡££¶²ó¤Ï£³ÈÖ¤«¤é¤Î¹¥ÂÇ½ä¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£
¡¡£·²ó¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤¬»Íµå¤ÇÊâ¤¯¤â£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥é¥¨¥¹¤ÎÍ··âÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£²¡½£²¤ÎÆ±ÅÀ¡£Â³¤¯¥¬¥ë¥·¥¢¤¬º¸Á°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤ò±¿¤ó¤Ç£³¡½£²¤È¤·¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¶¤á¤¿¤Æ¤ë¤È¡¢£³ÈÖ¥¢¥é¥¨¥¹¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬Ãæ·øÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò£²ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡£·²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ð¥¶¡¼¥É¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Ñ¥ì¥ó¥·¥¢¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬´°Á´µß±ç¡££±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÊÆ¹ñ¤òÇË¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î£×£Â£Ã¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤ÎÂè£²²óÂç²ñ¤Î£³°Ì¡£¤½¤Î»þ¤ÏÂè£±¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤Î£±°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï£µ¡½£³¡¢Âè£²¥é¥¦¥ó¥É£²ÁÈ¤Î£±°Ì·èÄêÀï¤Ï£±£°¡½£¶¤ÈÊÆ¹ñÁê¼ê¤Ë£²¾¡¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆîÊÆ¤ÎÌîµåÂç¹ñ¤Ï£Í£Ì£Â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¡¦ÊÆ¹ñ¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤À¡£