『正直不動産』“永瀬”山下智久がアメリカ降臨！ 泉里香とのメイキング写真解禁
山下智久が主演する映画『正直不動産』（5月15日公開）より、山下と、主人公の恋人役・泉里香のアメリカロケ時の撮影風景を捉えたメイキング写真や、2人が並んだオフショットが解禁された。
【写真】アメリカの荒野で馬と!? 山下智久＆泉里香のアメリカロケ
本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディードラマの劇場版。
昔から懇意にしている顧客が、アメリカでの海外不動産投資で騙されそうになっていると察知した永瀬は、真相を確かめるため、自らテキサスに赴くことに。現地で不動産詐欺であることを見抜いた永瀬は、証拠となる写真を撮影しようとするが、そこへ屈強なアメリカ人たちが立ちはだかる――。
山下にとって、芸能生活30周年目の節目に、8年ぶりの日本映画主演作となった本作。この度、永瀬役の山下と、光友銀行のニューヨーク支店に勤める永瀬の恋人・榎本美波役の泉里香を捉えた、アメリカロケでのメイキング写真が解禁。
嘘をつこうとすると風が吹いて、本当のことしか言えなくなってしまう永瀬も、映画ではさらにスケールアップ。メイキング写真には、山下が、テキサスの砂漠地帯で突風を受けながら両手を広げる姿をはじめ、穏やかな表情で馬と触れ合う様子、そして泥だらけになりながらも恋人・美波役の泉を抱きしめる姿など、アメリカロケでの撮影風景が切り取られている。さらに、泉のクランクアップ時に2人で並んだオフショットも。
果たして、アメリカでも“正直営業”を貫く永瀬の姿を見ることはできるのか？そして、砂漠の地で永瀬と美波に何が起こるのか？ドラマシリーズから大きくスケールアップした映画『正直不動産』での2人の展開に注目だ。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。
【写真】アメリカの荒野で馬と!? 山下智久＆泉里香のアメリカロケ
本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディードラマの劇場版。
山下にとって、芸能生活30周年目の節目に、8年ぶりの日本映画主演作となった本作。この度、永瀬役の山下と、光友銀行のニューヨーク支店に勤める永瀬の恋人・榎本美波役の泉里香を捉えた、アメリカロケでのメイキング写真が解禁。
嘘をつこうとすると風が吹いて、本当のことしか言えなくなってしまう永瀬も、映画ではさらにスケールアップ。メイキング写真には、山下が、テキサスの砂漠地帯で突風を受けながら両手を広げる姿をはじめ、穏やかな表情で馬と触れ合う様子、そして泥だらけになりながらも恋人・美波役の泉を抱きしめる姿など、アメリカロケでの撮影風景が切り取られている。さらに、泉のクランクアップ時に2人で並んだオフショットも。
果たして、アメリカでも“正直営業”を貫く永瀬の姿を見ることはできるのか？そして、砂漠の地で永瀬と美波に何が起こるのか？ドラマシリーズから大きくスケールアップした映画『正直不動産』での2人の展開に注目だ。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。