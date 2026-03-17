元フジアナ・渡邊渚、真っ赤なワンピース姿で美スタイル全開！ 「心が浄化されたような日だったな〜」とコメント
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が16日にInstagramを更新。真っ赤なワンピース姿を披露した。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊が「懐かしいオフショット」と投稿したのは千葉の海で撮影された動画。真っ赤なノースリーブワンピースを着た渡邊が、波打ち際でポーズを決める様子が収められている。投稿の中で彼女は「冬の海は冷たくて寒いけど、澄んだ空気を身に纏って、綺麗な朝日に照らされ、心が浄化されたような日だったな〜」とつづっている。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊が「懐かしいオフショット」と投稿したのは千葉の海で撮影された動画。真っ赤なノースリーブワンピースを着た渡邊が、波打ち際でポーズを決める様子が収められている。投稿の中で彼女は「冬の海は冷たくて寒いけど、澄んだ空気を身に纏って、綺麗な朝日に照らされ、心が浄化されたような日だったな〜」とつづっている。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）