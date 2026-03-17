◆ＷＢＣ 準決勝 イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

互いに初の決勝進出をかけて戦われた一戦は、終盤の逆転劇でベネズエラが勝利をつかんだ。

１点を追う７回に打線がつながった。２死一、三塁。アクーニャが放った打球は三遊間へ。快足を飛ばして一塁セーフとなり、遊撃への適時安打。試合を振り出しに戻した。さらに２死一、二塁でガルシアが左前適時打を放ち、勝ち越した。続くアラエスは中前へしぶとく落とす適時打を放ち、追加点。強力打線が４連打で３点を奪い逆転に成功した。

試合後、インタビューに応じたアラエスは追加点となった安打について「勝利を決めてやるぞ、という気持ちで打った」と満足の表情。イタリアの先制を許してもベンチの雰囲気はずっと良かったことを明かすと「それが勝利に結びついた」ときっぱり。「本塁打を打つ能力はあるが、つなぐ、懸命に走る野球がチームを盛り上げた」と７回の逆転劇を振り返った。初の優勝をかけた米国との決勝に向けては「必ず勝てると思っています」と意気込んだ。