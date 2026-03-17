株式会社フェリシモは、大阪・関西万博 公式キャラクター・ミャクミャクの１ｓｔグラビア写真集「Ｉ ｍｙａｋｕ ｙｏｕ．」（定価３９６０円）を４月１３日に発売すると１７日までに発表した。

「Ｉ ｍｙａｋｕ ｙｏｕ．」は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見、渾身（こんしん）の一冊。タイトルである「Ｉ ｍｙａｋｕ ｙｏｕ．」には「みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい」という意味が込められている。

沖縄で撮影された大ボリュームの２２４ページ。購入者特典として、「フォトカード」を封入予定だ。

◆ミャクミャク コメント

― 初グラビアの感想は？

「とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！」

― タイトルの「Ｉ ｍｙａｋｕ ｙｏｕ．」はどういう意味？

「見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！」

― 見どころは？

「ぜんぶだよ。ぜ〜んぶ！」

― 撮影に向けて準備したことは？

「ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ」

― ファンに一言

「買って」