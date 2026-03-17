女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの近影が公開された。

ジャガーの夫で医師の木下博勝氏が１７日にインスタグラムを更新し、「おはヨネスケ ジャガーさんの携帯は、岡山の新幹線車庫で見つかりまして、郵送して頂いております。お騒がせして、申し訳ありません。関係者の方々、有難う御座います」と妻がなくした携帯電話の行方を報告。

その上で「ＪＪの写真、やっぱり目の周りが黒く見えるので、別のを一枚」とつづり、暗い背景で撮影したショットを掲載した。

木下氏は１６日に「ジャガーさんが携帯を無くしました。（涙）新幹線に置き忘れた様です。でも、試合はかなり盛り上がった様です」と明かし、「ＪＪに最近の写真送ってとＬＩＮＥして、届いたのがこれです。目の周り黒くない？と返信したら、元々ですと。あれ、いらん事言ったかな…」と息子の写真も投稿していた。

渡米中の大維志くんは髪とヒゲが伸び、ますます大人の雰囲気に。フォロワーは「ＪＪ君お元気そうで何より」「携帯電話 無事に見つかりホッとしましたね」「素敵なご家族」とほっこりしていた。

大維志くんは昨年３月に長野の私立高校を卒業し、金融を勉強するために同８月に渡米。年末に帰国したが、米国に戻った。２４年３月には「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告した。