妊娠中の女優・筧美和子が16日、自身のインスタグラムを更新。大きくなったお腹を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】かなり大きくなってきた お腹「ぽんぽこりん」でも超オシャレ

2025年3月に結婚を発表し、今年2月に第1子妊娠を明かしていた筧。「ぽんぽこりんstyle」と記し、大きく膨らんできたお腹の写真をアップした。ブラウンのスカート、デニム、ジャケットを羽織るなど、複数パターンのマタニティーコーデを投稿。さすがのオシャレなスタイルだ。



9日には「着れる服少なくて難しいけど どうにか楽しんでる」とつづっていた筧。ロングスカート、オーバーオールにキュートなワンピ姿など、妊娠中の限られた中でもファッションを楽しんでいることをうかがわせていた。当時と比べても、今回の投稿では明らかにお腹が大きくなった印象を受ける。



フォロワーからは「かなり大きくなりましたね」「素敵な妊婦さん」「幸せが膨らんでますね」といった声に加え、「妊婦の足ではない！細くてきれい！」とスタイルに驚きのコメントも。「産まれるの楽しみ」「お体ご自愛下さい」と気遣うファンも多く見られた。



（よろず～ニュース編集部）