ナスペックは、独Clearaudioのターンテーブル「Compass」とMMカートリッジ「N1」、強化電源ユニット「Professional Power 24V」、カートリッジ針先用のクリーニングツール「Stylus Cleaner Gel」を、3月23日に発売する。価格はCompassが379,500円、N1が32,450円、Professional Power 24Vが269,500円、Stylus Cleaner Gelが14,300円。

CompassとN1、Professional Power 24Vは、シルバーとブラックの2色展開。また、N1の交換ユニット「N1 MM Replacement」も15,400円で発売する。

Compass

「Compass Turntable SLV」

clearaudioが2年あまりの開発期間を費やしてたどり着いた「ひとつの結節点」だというターンテーブル。「High-End Sound. Compact Thinking.(ハイエンド・サウンド。コンパクトな思想)」をコンセプトに、上位機種で培った技術を、無駄を削ぎ落としたシンプルな筐体に凝縮した。

ドライブユニットは、デカップリングと共振制御を施した12V DCモーターによるフラットベルトドライブ方式。音の心臓部には、高精度ベアリングとプラッターシステムを採用した。プラッターは20mmのアクリル製でCNC表面加工を施した。

さらに新開発のT1トーンアームも搭載する。T1は同ブランドで実績のある「Satisfy」トーンアームをベースに、よりコンパクトな形へと最適化したモデルとのこと。アームパイプはアルミニウム製、カウンターウェイトはステンレススチール製。

専用設計の新開発カートリッジ「N1 MMカートリッジ」も搭載。これらの組み合わせにより「エントリークラスのシステムに対する一般的な期待を大きく上回るサウンド体験を実現している」とする。

「Compass Turntable BLK」

トーンアームやカートリッジ、ベアリングなど、音質にかかわる重要コンポーネントは、ドイツ・エアランゲンの自社工場で製造している。

本体下面にはスチールプレートを配することで、安定性を確保しつつ、低共振動作をサポート。アクリル製ダストカバーにはステンレススチール製ヒンジを採用し、デザイン性を損なうことなく、ターンテーブルを保護する。

回転速度は33 1/3、45rpm。消費電力は最大4W、動作時1.95W、スタンバイ時0.74W。外形寸法は約435×340×120mm(幅×奥行き×高さ/ダストカバー含む)、重さは焼く8kg(トーンアーム・カートリッジ含む)。

N1

「価格帯を大きく超える音楽再生能力を実現する」というMMカートリッジ。新設計のアルマイト処理アルミニウムハウジングが、高い剛性を持つ構造フレームとして機能し、軽量アームから重量級トーンアームまで幅広く対応する。総重量は12.6g(±0.2g)。

カートリッジをトーンアームに装着したまま、スタイラス交換が可能なクイックスワップ式スタイラスシステムを採用。予期せぬトラブル時や日常的なメンテナンスをストレスフリーで行なえる。

周波数特性は20Hz～20kHz、出力電圧は約3.3mV(1kHz、5cm/s)、チャンネルセパレーションは20dB(1kHz)、推奨針圧は2.2g(±0.3g)。カンチレバーはアルミニウム、針先形状は楕円形。

Professional Power 24V

「Professional power 24V SLV」と既発売「Professional power 12V」を並べたところ

Clearaudioのターンテーブルに「真の生命を吹き込むために設計された」という、トランス型・安定化電源ユニット。標準のACアダプターと、フラッグシップであるバッテリー駆動「smart power 24V」とのギャップを埋める存在として誕生したとのこと。

高度なフィルタリング回路により、電源ノイズを徹底的に排除。標準電源を遥かに凌駕するクリーンな電流を供給することで、モーターの回転精度を極限まで高めるという。

「Innovation」や「Ovation」シリーズのポテンシャルを最大限に引き出すため、電力リザーブを拡張。スムースなモーター駆動により「サウンドに圧倒的なダイナミクスと静寂、そして豊かな音場感をもたらす」としている。

プロフェッショナルグレードの電子部品と、共振を最適化したトランスを採用。筐体は、シルバーまたはブラックのアルマイト仕上げが施されたアルミニウム製。

「Professional power 24V BLK」と既発売「Professional power 12V BLK」を並べたところ

Stylus cleaner Gel

ハイエンド・カートリッジの繊細な針先を守りながら、「驚くほど手軽に深層クリーニングを実現する」というスタイラス・クリーナー・パッド。「日常のメンテナンスはもちろん、レコードを聴く直前の最終ケアにも最適で、デリケートな機構を傷めるリスクを最小限に抑えながら、ピュアでハイフィデリティなリスニング体験を支える」とのこと。

従来の洗浄液やブラシによる摩擦を一切必要としない「低接触」のメンテナンス法を採用。特殊な帯電防止シリコン素材が微細な塵やホコリを磁石のように引き寄せて吸着するため、針先をパッドの上に2～3回そっと下ろすだけで、顕微鏡レベルの清浄さを取り戻せるという。

粘着量が弱まった際は流水で軽くすすぎ、乾燥させるだけで繰り返し使用できる。パッドを収納できるプラスチック製保護ケース付き。