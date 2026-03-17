俳優ショーン・ペンがアカデミー賞授賞式を欠席しウクライナ訪問　面会したゼレンスキー大統領が謝意

アメリカの俳優、ショーン・ペンさんがアカデミー賞の授賞式を欠席し、ウクライナでゼレンスキー大統領と面会していたことがわかりました。

ゼレンスキー大統領は16日、自身のSNSに、俳優のショーン・ペンさんとキーウの執務室内で向き合って話す写真を投稿しました。

コメントには「ショーン、あなたのおかげで我々は『ウクライナの真の友人』が何であるのか知ることができる。全面戦争が始まったその日からあなたはウクライナに寄り添ってくれた。それは今も変わらない。あなたがこれからも我が国と我が国民と共にそうし続けてくれることを知っている」と感謝の言葉をつづりました。

ペンさんは15日、アメリカ・ハリウッドで開かれた映画の祭典、アカデミー賞で、自身が出演した「ワン・バトル・アフター・アナザー」で助演男優賞を受賞していましたが、授賞式を欠席していました。

ペンさんは2022年にロシアがウクライナを侵攻した当日もキーウでゼレンスキー大統領と面会するなど支援を続けてきました。

ペンさんの今回の訪問をめぐっては、「ウクライナ鉄道」もSNSに列車で首都キーウに到着した本人の短い動画を投稿し、「我々は秘密の守り方を心得ているので、最後まで黙っていた。いま公式に発表する…ショーン・ペンさんはオスカー（アカデミー賞）よりウクライナを選んだ！」と喜びのコメントを添えています。