【冬季パラリンピック閉幕】縁の刻みと裏面の点字…識別できるメダル　特別仕様の「ミロ」も

16日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季パラリンピック。

17日はそのメダルに注目しました。

16日、熱戦に幕を下ろしたミラノ・コルティナ冬季パラリンピック。

日本はアルペンスキーの村岡桃佳選手が女子スーパー大回転と大回転で銀メダルを獲得したのをはじめ、銀3個、銅1個の合わせて4個のメダルを獲得しました。

村岡桃佳選手：

きょうの自分の滑りはやりきったな、ベストを尽くせた滑りではあったので、結果としてメダルがとれてすごくうれしいです。

そんなメダリストたちに贈られたメダルには、ある特徴があります。

メダルの縁を見てみると、金は一つ、銀は二つ、銅には三つの小さな刻みがつけられているのがわかります。

これにより視覚障害のあるアスリートも、触ってメダルの色が判別できます。

また、裏面を見ると点字が刻印されていて、こちらは大会名の「Milano Cortina 2026」と印字されています。

また、メダルとともに贈られたマスコットキャラクターのオコジョの「ミロ」やスノードロップという花をモチーフにしたぬいぐるみが並んでいて、こちらはメダリストのための特別仕様です。

次回大会は2030年、フランスのアルプス地域で開催されます。