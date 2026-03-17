【冬季パラリンピック閉幕】縁の刻みと裏面の点字…識別できるメダル 特別仕様の「ミロ」も
16日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季パラリンピック。
17日はそのメダルに注目しました。
16日、熱戦に幕を下ろしたミラノ・コルティナ冬季パラリンピック。
日本はアルペンスキーの村岡桃佳選手が女子スーパー大回転と大回転で銀メダルを獲得したのをはじめ、銀3個、銅1個の合わせて4個のメダルを獲得しました。
村岡桃佳選手：
きょうの自分の滑りはやりきったな、ベストを尽くせた滑りではあったので、結果としてメダルがとれてすごくうれしいです。
そんなメダリストたちに贈られたメダルには、ある特徴があります。
メダルの縁を見てみると、金は一つ、銀は二つ、銅には三つの小さな刻みがつけられているのがわかります。
これにより視覚障害のあるアスリートも、触ってメダルの色が判別できます。
また、裏面を見ると点字が刻印されていて、こちらは大会名の「Milano Cortina 2026」と印字されています。
また、メダルとともに贈られたマスコットキャラクターのオコジョの「ミロ」やスノードロップという花をモチーフにしたぬいぐるみが並んでいて、こちらはメダリストのための特別仕様です。
次回大会は2030年、フランスのアルプス地域で開催されます。