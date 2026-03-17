17日（火）日中は晴れて暖か。夜は関東でにわか雨がありそうです。

＜17日（火）の天気＞

高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。ただ、北海道は寒気の影響で北部を中心にところどころで雪が降っています。また、関東沖の低気圧の影響で、東京都心など関東南部では雲が多くなっています。

午後は関東でも晴れ間が戻り、北海道の雪の範囲も狭まる見込みです。各地で日差しの暖かさを感じられるでしょう。夜になると、関東甲信で再び雲が多くなり雨の降るところがありそうです。夜遅くには東京都心もぱらっと降る可能性がありますので、お帰りが遅くなる方は傘があると安心です。

＜予想最高気温（前日差）＞

3月下旬〜4月上旬並みのところが多く、春先の陽気なるでしょう。

札幌 7℃（±0）

仙台 13℃（±0）

新潟 12℃（＋1）

東京 15℃（＋1）

名古屋 18℃（±0）

大阪 17℃（＋1）

鳥取 15℃（±0）

高知 18℃（±0）

福岡 17℃（±0）

＜週間予報＞

18日（水）は西から低気圧や前線が近づくため、西日本で本降りの雨になる見込みです。夜には北陸や東海でも降りだし、19日（木）にかけて全国的に雨が降るでしょう。雨でも気温が高く、各地で桜の開花を促す雨になりそうです。

20日（金）は晴れ間の戻るところが多いですが、北海道や東北北部は湿った雪が降り、関東も朝晩を中心に雨が降りやすいでしょう。土日は太平洋側で雲が広がりやすくなりますが、全国的に春らしい暖かさになりそうです。