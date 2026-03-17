『ダメ飼い主』が犬にしがちなタブー行為５選

飼い主の行動や接し方、態度によって、犬の性格形成に影響が出ることも多くあります。ここでは、愛犬の性格に悪影響を与える飼い主のタブー行為をチェックしましょう。

1.気まぐれにルールを変えたり叱ったりする

飼い主の気分でルールをコロコロと変えたり、機嫌が悪い時には八つ当たりするような態度で接したりしていませんか。このように、一貫性のない行動や理不尽な態度は、犬の性格に悪影響を及ぼします。

飼い主の気まぐれな行動に振り回されると、何を基準にルールを守れば良いのかわからず、不安から問題行動を起こしたり、攻撃的になってしまう犬もいます。

2.感情的に怒鳴りつけたり体罰を加えたりする

愛犬が失敗したり問題行動を起こしたりしたときに、ついカッとなって感情的に大声で怒鳴りつけてしまう飼い主は少なくありません。しかし、こうした感情的な態度は犬を怖がらせ、防衛本能を強めてしまうため、NG行為に該当します。

防衛本能が強まってしまうと、犬は自分を守ろうと攻撃的な行動や態度をとるようになることも多く、それがさらなる問題行動として捉えられてしまうこともあるでしょう。

3.愛犬からのサインを意味もなく無視する

愛犬からの「かまって」「甘えたい」といったサインを理由もなく無視し続ける行為は避けてください。飼い主がアピールに気づいてくれなかったり、気づいているのに無視されたと感じると、飼い主への信頼が揺らぎ、精神的に不安定になってしまいます。

また、「どうして気づいてくれないの？」というイライラが募り、要求吠えや破壊行為につながることも。ストレス起因の問題行動を予防するためにも、愛犬からのサインには気づいて対応してあげましょう。

ただし、激しく吠えて要求している時に構うと「吠えれば要求が通る」と誤学習してしまうため、愛犬が落ち着いているタイミングで応えてあげることが大切です。

4.スキンシップや遊びなどのコミュニケーションが少ない

スキンシップや遊びなどのコミュニケーションは、飼い主から愛犬に愛情を伝えるための手段として、非常に大きな役割を担っています。

こうしたコミュニケーションが不足していると、犬は愛情不足からストレスを感じてしまい、自信を喪失したり飼い主への信頼が培われずに育ってしまう恐れがあります。

5.愛犬の問題行動や失敗に大げさに反応する

愛犬が問題行動を起こしたときや失敗したときなど、「あー！」「何しているの！？」など、大げさに反応していませんか。このように大げさに反応してしまうと、恐怖から防衛本能や警戒心が強まってしまう恐れもあります。

また、「何か行動したら、また怒られるかもしれない」と怯えてしまい、飼い主に隠れて失敗を起こしたり問題行動を起こしたりする原因になることもあるでしょう。

飼い主として意識すべき愛犬への接し方とは

紹介したようなタブー行動は、犬に恐怖や不安、不信感を与えてしまい、飼い主との信頼関係や性格形成に悪影響を及ぼします。

飼い主として、以下のポイントを意識して日常的にコミュニケーションを取りましょう。

愛犬からのボディランゲージに気づいて適切に対応する ルールは一貫して守り、叱るときは適切な方法で伝える 愛犬と接するときは、落ち着いた穏やかな態度で接する 近くで突然大きな声を出すことは避ける

上記のポイントを意識して、愛犬と生活しましょう。

問題行動を叱るときは、大声で怒鳴りつけたり体罰を加えたりすることは避けて、低い声で毅然と「ダメ」と簡潔に伝え、黙々と後片付けをした後、しばらく構わない（または部屋を去るなど）対応で「これをしても構ってもらえない」「飼い主がどこかへ行ってしまう」と教えます。

反対に、良いことをしたときやトレーニングに成功したときは、わかりやすく笑顔で声をかけながら褒めてあげましょう。

まとめ

飼い主も感情のある人間なので、うっかり感情的な行動をとってしまうことはあるかもしれません。しかし、それは愛犬に思わぬ影響を与えかねないので、飼い主は常に落ち着いた態度で穏やかに接することを心がけましょう。