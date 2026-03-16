中村ゆりか、初写真集を5月に刊行　八ヶ岳で水着姿など収録

『中村ゆりか写真集（仮）』（宝島社）が2026年5月20日に発売される。

【写真】八ヶ岳の自然を背景に撮影 収録カットを見る

2011年映画『5windows』主演でデビューした中村ゆりか。NHK連続テレビ小説『まれ』出演、ドラマ『ギルティ』で兄への偏愛に狂う瑠衣役で注目を集め、憑依型の役者、怪演などと評される。2026年ドラマ『略奪奪婚』で演じた相葉えみるの狂気的に夫を愛する姿も話題に。2022年『浮ついたHeart』でアーティストデビュー。2025年、自身初となる5都市ワンマン音楽ツアーを成功させ、俳優とアーティスト多分野での表現活動を続けている。

本写真集は全カットを八ヶ岳で撮影。黒のジャケットコーデで抜け感のあるクールなカットや、自然な表情をとらえたナチュラルなカット、さらには水着姿まで、俳優でありアーティストでもある表現者・中村ゆりかのさまざまな姿を詰め込んだ1冊となっている。

本写真集の購入特典として、Amazonではチェキ風ステッカー、楽天ブックスではラッキードローが付属。写真集発売記念イベントも決定しており、本写真集の関連情報は今後も順次解禁予定だ。

写真集の発売に合わせ中村は「この度、写真集発売が決定してとても嬉しいです！ 八ヶ岳の自然に囲まれて様々なスタイルで心地よく撮影ができました。今年は15周年の記念の年でもあり、今しか残せない瞬間をこの一冊に閉じ込めています。ぜひお気に入りのカットなど見つけてもらえたら嬉しいです」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）