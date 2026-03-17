「おさるのジョージ」と不二家の初コラボ！　ジョージの好物バナナと「ミルキー」のスイーツ2種が発売

不二家洋菓子店が、2026年で85周年を迎えた人気キャラクター「おさるのジョージ」と初めてコラボレート。発売75周年を迎えた「ミルキー」をテーマにしたスイーツを2026年3月17日から順次販売する。

※すべて価格は税込み

原画を自転車に積んで…戦禍を逃れ、出版された『ひとまねこざる』

「おさるのジョージ」は、絵本作家レイ夫妻によって1941（昭和16）年に刊行された絵本『Curious George』に登場するキャラクターとして生み出され、2026年で85周年を迎える。日本では絵本『ひとまねこざる』シリーズとして1954（昭和29）年に出版されて以来、好奇心をもち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こすジョージは、多くの人々に愛されてきた。

レイ夫妻はパリで暮らしていたが、1939（昭和14）年に第二次世界大戦が起こり、ナチス・ドイツ軍がパリに侵攻する前に脱出。二人は、自転車の荷台に絵本の原画をくくりつけてペダルを漕ぎ、フランスとスペインの国境へ。汽車でポルトガルに入り、ブラジルを経てニューヨークに渡り、大切に持ってきた原画をもとに『Curious George』を出版したという、何ともドラマチックなエピソードがある。

ジョージの好物・バナナと「ミルキー」を組み合わせたクッキー＆ケーキ

今回は、ジョージも大喜びの「バナナ」と、2026年に発売75周年を迎えた「ミルキー」をテーマにしたスイーツが2種類登場。「ミルキー」は、第二次世界大戦後、焼け残った1基のボイラーで作っていた水あめと練乳で新しい商品ができないか、と試行錯誤の末1951（昭和26）年に発売されたロングセラー。「おさるのジョージ」も「ミルキー」も戦争を乗り越えて生まれたのだ。

「おさるのジョージ」×不二家洋菓子店

「おさるのジョージ バナナミルキークッキー」は、バナナを使用したミルキー風味のクッキー。練乳を生地に練り込みしっとりと焼き上げ、ホワイトチョコが食感のアクセントに。

おさるのジョージ バナナミルキークッキー 194円 ※2026年3月17日発売

おさるのジョージ バナナミルキークッキー

「おさるのジョージ 幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ」は、バナナをベースにしたチョコレートケーキ。バナナスポンジにミルキーソース、ミルキーチョコクリーム、バナナクリームを重ね、上面はチョコグラサージュとバナナクリームで仕上げた、バナナ好きにはたまらない味わい。ケーキ作りを楽しむジョージの姿を描いたペーパープレートが付いてくる。

おさるのジョージ 幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ 529円 ※2026年3月20日発売

アニバーサリーイヤーを迎えた「おさるのジョージ」と「ミルキー」のコラボをお見逃しなく。

【画像】「ミルキー」の優しい練乳風味とバナナがマッチ！ 不二家洋菓子店のクッキー＆ケーキ（4枚）