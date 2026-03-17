「自分の不甲斐なさを痛感」大谷翔平、WBC敗退で声明。ファンに感謝「ベネズエラの皆さん、おめでとう」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は3月16日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終え、ファンや仲間、そして関係者へ感謝の思いをつづりました。
【写真】大谷翔平、ファンや関係者に感謝をつづる
さらに「選手、監督、コーチ、そしてチームを支えてくださったすべてのスタッフの皆さん。短い期間ではありましたが、日本代表として皆さんと野球ができた経験に心から感謝しています」と、チームメイトや関係者への思いも表明しました。最後は「そして、勝利したベネズエラの皆さん、おめでとう」と、対戦相手への敬意も示しています。
コメントでは「この悔しさをシーズンにぶつけましょう やっぱり野球は最高です！」「素晴らしい試合ありがとうございました」「また、次の大会を楽しみにしてます！」「興奮と感動をありがとうございました」「野球の面白さ、難しさ、楽しさ、そして悔しさを皆さんからたくさん感じ、パワーをもらいました。ありがとうございました」など、ファンから感謝やねぎらいの声が多く寄せられています。
WBCでは惜しくもベスト8という結果となりましたが、いよいよメジャーリーグベースボール（MLB）シーズンが本格スタート。ロサンゼルス・ドジャースでの大谷選手の活躍にも、引き続き注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)
【写真】大谷翔平、ファンや関係者に感謝をつづる
「興奮と感動をありがとうございました」大谷選手は「ファンの皆さん、応援ありがとうございました。皆さんの声援が、毎日私たちの背中を押してくれていました。望んだ結果には届かず、自分の不甲斐なさを痛感しています」とコメントし、WBCに関連する写真を7枚公開。
コメントでは「この悔しさをシーズンにぶつけましょう やっぱり野球は最高です！」「素晴らしい試合ありがとうございました」「また、次の大会を楽しみにしてます！」「興奮と感動をありがとうございました」「野球の面白さ、難しさ、楽しさ、そして悔しさを皆さんからたくさん感じ、パワーをもらいました。ありがとうございました」など、ファンから感謝やねぎらいの声が多く寄せられています。
愛犬・デコピンのショットも10日には「一次ラウンド応援ありがとうございました！」とつづり、4枚の写真を公開した大谷選手。1枚目は侍ジャパンのチームメイトが集まり話す様子、2枚目は選手が横一列に並ぶ姿、3枚目は戻ってきた仲間を迎えるシーンが写されています。そして4枚目は、大谷選手の愛犬・デコピンのドアップショットです。
WBCでは惜しくもベスト8という結果となりましたが、いよいよメジャーリーグベースボール（MLB）シーズンが本格スタート。ロサンゼルス・ドジャースでの大谷選手の活躍にも、引き続き注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)