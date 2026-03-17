開幕まで残り10日、セ・リーグ順位予想…球界OBが見解　阿部巨人はBクラス予想「投手陣、やってみないと分からない」「4番、決めかねる」

阿部監督も勝負を賭ける年となる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

球春到来、今季も3月27日にセ・パ両リーグの12球団が開幕を迎える。

各球団、開幕投手が決まるなどチーム整備が着々と進む中、球界内からも今季の順位を占う声が上がっている。

【順位予想】巨人は正直Bクラス…阪神は「3人揃わないと迫力に欠ける」ソフトバンク/日本ハムに匹敵するチームが1つある！高木豊が考える中間順位予想を発表します！

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月16日に自身のYouTubeチャンネルに「【順位予想】巨人は正直Bクラス…阪神は「3人揃わないと迫力に欠ける」ソフトバンク／日本ハムに匹敵するチームが1つある！高木豊が考える中間順位予想を発表します！」と題した動画を更新、セ・リーグの順位予想を行った。

あくまで現時点でのオープン戦内容や各球団の陣容を見た上の「中間順位予想」と前置きしながら、セ・リーグに関してはAクラスに昨季優勝の阪神、広島、中日の3球団を予想。

リーグ連覇を狙う阪神に関しては、WBCでも圧巻の3ランなど勝負強さを見せた森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔の「あの3人が揃って迫力がある」としながら、井上中日に関しては「動ける選手が多くなってきた 打てるバッターがそろってきた」と選手が育ってきたことも大きいとした。

一方、現時点でのBクラスに予想した巨人に関しては「巨人もなんか辛いな…」とぽつり。

期待された新助っ人ボビー・ダルベックに関しては「オープン戦でもインサイドを詰まり上げているしな」と内角への対応に課題が見えるとしながら、今後変化が見えていくことを希望。