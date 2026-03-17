開幕まで残り10日、セ・リーグ順位予想…球界OBが見解 阿部巨人はBクラス予想「投手陣、やってみないと分からない」「4番、決めかねる」
阿部監督も勝負を賭ける年となる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
球春到来、今季も3月27日にセ・パ両リーグの12球団が開幕を迎える。
各球団、開幕投手が決まるなどチーム整備が着々と進む中、球界内からも今季の順位を占う声が上がっている。
【順位予想】巨人は正直Bクラス…阪神は「3人揃わないと迫力に欠ける」ソフトバンク/日本ハムに匹敵するチームが1つある！高木豊が考える中間順位予想を発表します！
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月16日に自身のYouTubeチャンネルに「【順位予想】巨人は正直Bクラス…阪神は「3人揃わないと迫力に欠ける」ソフトバンク／日本ハムに匹敵するチームが1つある！高木豊が考える中間順位予想を発表します！」と題した動画を更新、セ・リーグの順位予想を行った。
あくまで現時点でのオープン戦内容や各球団の陣容を見た上の「中間順位予想」と前置きしながら、セ・リーグに関してはAクラスに昨季優勝の阪神、広島、中日の3球団を予想。
リーグ連覇を狙う阪神に関しては、WBCでも圧巻の3ランなど勝負強さを見せた森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔の「あの3人が揃って迫力がある」としながら、井上中日に関しては「動ける選手が多くなってきた 打てるバッターがそろってきた」と選手が育ってきたことも大きいとした。
一方、現時点でのBクラスに予想した巨人に関しては「巨人もなんか辛いな…」とぽつり。
期待された新助っ人ボビー・ダルベックに関しては「オープン戦でもインサイドを詰まり上げているしな」と内角への対応に課題が見えるとしながら、今後変化が見えていくことを希望。
開幕4番はNPB2シーズン目となるトレイ・キャベッジ、もしくは新助っ人のダルベックとしながら「決めかねるよな」と決め手に欠けるとした。
打線では移籍2年目の飛躍が期待された長距離砲、リチャードもオープン戦の負傷で骨折離脱と開幕は絶望と見られている。
さらに高木氏は「投手陣、やってみないとわからない」とこちらも不安要素が見えるとした。
すでに開幕投手には有力とされた山崎伊織が故障で離脱、ドラ1左腕、実戦13イニング連続無失点と結果を残している竹丸和幸の抜擢が報じられた。
一方昨季の開幕投手を務めた戸郷翔征はひじを下げた新フォームで出直しを模索しているが、なかなか光が見えてこない。動画内ではほかの球団にも考察を加えている。
今後は月末の開幕に向けての最後の仕上げ、各球団のチーム整備の状況も話題をあつめていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]