サムライも怯んだ豪打がふたたび爆発！　ベネズエラが快進撃のイタリアに逆転勝ち　史上初の決勝進出に母国歓喜「歴史的快挙だ」【WBC】

値千金の適時打を放ったアラエス(C)Getty Images

現地時間3月16日に行われたワールド・ベースボール・クラシック準決勝で、ベネズエラ代表がイタリア代表に4-2で勝利。史上初となる決勝進出という快挙をやってのけた。

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無敗街道をひた走ってきた精鋭軍団は、勢いそのままに先手を取る。2回裏に一死満塁からの押し出し四球で先制点を挙げたイタリアは、二ゴロの間に追加点を挙げて幸先のいいスタートを切る。

ただ、侍ジャパンを飲み込んだベネズエラの豪打は、一大旋風を巻き起こしてきたイタリアをももろともしなかった。4回に相手4番エウヘニオ・スアレスの左中間への特大アーチで1点を返すと、7回にロナルド・アクーニャJr.の内野安打で同点、さらにマイケル・ガルシア、ルイス・アラエスの連続適時打で一気に追い抜いた。

日本戦を彷彿とさせる怒涛の連打で一挙3得点を叩き出したベネズエラは、最後は守護神のダニエル・パレンシアがピシャリ。鮮やかな逆転劇で同国にとって史上初となる決勝進出を決めた。