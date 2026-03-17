サムライも怯んだ豪打がふたたび爆発！ ベネズエラが快進撃のイタリアに逆転勝ち 史上初の決勝進出に母国歓喜「歴史的快挙だ」【WBC】
値千金の適時打を放ったアラエス(C)Getty Images
現地時間3月16日に行われたワールド・ベースボール・クラシック準決勝で、ベネズエラ代表がイタリア代表に4-2で勝利。史上初となる決勝進出という快挙をやってのけた。
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無敗街道をひた走ってきた精鋭軍団は、勢いそのままに先手を取る。2回裏に一死満塁からの押し出し四球で先制点を挙げたイタリアは、二ゴロの間に追加点を挙げて幸先のいいスタートを切る。
ただ、侍ジャパンを飲み込んだベネズエラの豪打は、一大旋風を巻き起こしてきたイタリアをももろともしなかった。4回に相手4番エウヘニオ・スアレスの左中間への特大アーチで1点を返すと、7回にロナルド・アクーニャJr.の内野安打で同点、さらにマイケル・ガルシア、ルイス・アラエスの連続適時打で一気に追い抜いた。
日本戦を彷彿とさせる怒涛の連打で一挙3得点を叩き出したベネズエラは、最後は守護神のダニエル・パレンシアがピシャリ。鮮やかな逆転劇で同国にとって史上初となる決勝進出を決めた。
メジャーリーグの超一流どころを集めたスター軍団の快進撃には、母国メディアも熱狂。スポーツ紙『Meridiano』は「素晴らしい逆転劇だ」と速報。さらに日刊紙『La Patilla』も「歴史的快挙だ」と興奮気味にファイナリストとなった選手たちを褒めちぎった。
強敵を豪打で蹴散らしてきたベネズエラは世界の頂にまで辿り着けるのか。現地時間3月17日に行われる決勝で待ち受けるのは、3大会連続の決勝進出を決めている米国代表だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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