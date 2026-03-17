ベネズエラが初の決勝進出　侍J倒した勢い持続…“南米の雄”が7回一気に逆転　イタリアは今大会初黒星も終戦【WBC】

ベネズエラがイタリアを倒し、初のWBC決勝進出を決めた(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月16日、ベネズエラが準決勝でイタリアを4−2で下し、初の決勝進出を決めた。イタリアは今大会初黒星も、準決勝で敗退することになった。

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今大会5連勝のイタリアは、2回にドラツィオが一死満塁から押し出しの四球を選び先制。さらにノーリの二ゴロの間に2点目を入れて、2−0とリードした。

反撃したいベネズエラは、4回にスアレスが左中間への一発で1点を返すと、終盤の7回二死一、三塁からアクーニャJr.の遊撃への内野安打で同点。さらに、ガルシア、アラエスの連続適時打で4−2と、“南米の雄”が逆転に成功した。

準々決勝で侍ジャパンを破った勢いそのままに勝ち上がったベネズエラ。17日には米国と決勝で対戦することになる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]