「今年60歳」と知って驚いた女性俳優ランキング！ 2位「RIKACO」を大差で抑えた1位は？
今年還暦を迎える女性俳優は、落ち着いた美しさと円熟味あふれる表現力が魅力。若い頃から積み重ねてきた経験が演技に厚みをもたらし、主演から重要な役どころまで幅広く活躍しています。
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年60歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、RIKACOさんです。3月30日に還暦を迎えます。13歳でモデルデビュー、飾らない発言や軽快なトーク力からバラエティー番組などでも活躍しています。
2001年には通販カタログ『dinos』の「RIKACO’S style」を創刊。ディレクションなど、トータルプロデュースの手腕を発揮しています。
回答者からは「55歳くらいだと思っていた」（20代女性／広島県）、「最近テレビで見ないけど、老け顔だからかもっと年上だと思った」（30代女性／山口県）、「学生の頃見ていた人だから」（30代男性／鹿児島県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「キョンキョン」の愛称で親しまれる小泉今日子さんです。アイドルとしてブレークすると、『あなたに会えてよかった』や『優しい雨』などヒット曲を多数輩出。俳優としても数多くの映画やドラマに出演しており、近年では『監獄のお姫さま』（TBS系／2017年）や『食べる女』（2018年）で主演を務めています。
また、2015年に「株式会社明後日」を立ち上げ、舞台や音楽など多彩なジャンルの作品をプロデュース。2024年には「大人が楽しむ音楽」をテーマとしたプロジェクト『シン・コイズミックスプロダクションズ』を始動しています。
回答コメントでは「昔から知っていたがとても60歳には見えないため」（40代男性／静岡県）、「いつも明るくて元気だから」（50代男性／徳島県）、「昔のアイドルのイメージがあるので、時の流れを感じる」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年60歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：RIKACO／40票
2位にランクインしたのは、RIKACOさんです。3月30日に還暦を迎えます。13歳でモデルデビュー、飾らない発言や軽快なトーク力からバラエティー番組などでも活躍しています。
2001年には通販カタログ『dinos』の「RIKACO’S style」を創刊。ディレクションなど、トータルプロデュースの手腕を発揮しています。
回答者からは「55歳くらいだと思っていた」（20代女性／広島県）、「最近テレビで見ないけど、老け顔だからかもっと年上だと思った」（30代女性／山口県）、「学生の頃見ていた人だから」（30代男性／鹿児島県）といったコメントが寄せられています。
1位：小泉今日子／103票
1位にランクインしたのは、「キョンキョン」の愛称で親しまれる小泉今日子さんです。アイドルとしてブレークすると、『あなたに会えてよかった』や『優しい雨』などヒット曲を多数輩出。俳優としても数多くの映画やドラマに出演しており、近年では『監獄のお姫さま』（TBS系／2017年）や『食べる女』（2018年）で主演を務めています。
また、2015年に「株式会社明後日」を立ち上げ、舞台や音楽など多彩なジャンルの作品をプロデュース。2024年には「大人が楽しむ音楽」をテーマとしたプロジェクト『シン・コイズミックスプロダクションズ』を始動しています。
回答コメントでは「昔から知っていたがとても60歳には見えないため」（40代男性／静岡県）、「いつも明るくて元気だから」（50代男性／徳島県）、「昔のアイドルのイメージがあるので、時の流れを感じる」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)