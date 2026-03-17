高岡早紀、次男が「送り迎えしてくれる」 息子2人との日常を語る「優しくて、頼もしい息子さん達」「素敵な親子関係」
俳優の高岡早紀（53）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルでショート動画を更新。お酒を飲みながら2人の息子について語っている動画を披露した。
【動画】「親孝行の話感動しました」長男＆次男との日常を嬉しそうに語る高岡早紀
「高岡家の優しい息子たち」と題した動画で、スタッフから「息子さん達はお酒を飲む？」という質問に、高岡は「彼ら飲まないの」「珍しいでしょ。私の子どもたちなんだけど」「長男は外では飲むけど、家の中では一切飲まない」「次男はゼロ！合わないらしい」と息子たちのお酒事情を告白している。
さらに、「（息子が）飲まないでいてくれると、送り迎えをしてくれるから本当に嬉しい！」と話し、雪の日に帰りが夜中1時になってしまった時も、電話をしたら「迎えに来いっていうこと？」といいながらも迎えに来てくれたエピソードを披露した。
息子2人の存在について「本当にありがたい！やっぱりお母さんには優しいよね。お母さんが一生懸命働いている背中を見てきているから、優しいんだよ」と“母が頑張っているから子どもも優しくなる”と、あたたかい親子関係を語った、ほっこりした動画となっている。
この動画に、コメント欄には「優しくて、頼もしい息子さん達」「素敵な親子関係 憧れます!!!」「親孝行の話感動しました」「送り迎えしてくれる息子さん達優しいですね。お母さんの早紀さんも素敵です」「仲の良い家族愛に満ちたファミリー」など、さまざまなコメントが寄せられていた。
【動画】「親孝行の話感動しました」長男＆次男との日常を嬉しそうに語る高岡早紀
「高岡家の優しい息子たち」と題した動画で、スタッフから「息子さん達はお酒を飲む？」という質問に、高岡は「彼ら飲まないの」「珍しいでしょ。私の子どもたちなんだけど」「長男は外では飲むけど、家の中では一切飲まない」「次男はゼロ！合わないらしい」と息子たちのお酒事情を告白している。
息子2人の存在について「本当にありがたい！やっぱりお母さんには優しいよね。お母さんが一生懸命働いている背中を見てきているから、優しいんだよ」と“母が頑張っているから子どもも優しくなる”と、あたたかい親子関係を語った、ほっこりした動画となっている。
この動画に、コメント欄には「優しくて、頼もしい息子さん達」「素敵な親子関係 憧れます!!!」「親孝行の話感動しました」「送り迎えしてくれる息子さん達優しいですね。お母さんの早紀さんも素敵です」「仲の良い家族愛に満ちたファミリー」など、さまざまなコメントが寄せられていた。