人気歌手、アニメ”痛車”と2ショットで大反響「ポルシェが覚醒した」「違和感の無さ」
歌手のオーイシマサヨシが16日、自身のＸを更新し、”痛車”との2ショット写真を投稿するとネット上で話題になっている。
【写真】ポルシェが痛車に！愛車＆オーイシマサヨシの2ショット
オーイシは、アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2』のオープニング主題歌を担当することが、この日発表され「4月からはじまるTVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』2期OP主題歌をオーイシマサヨシ担当させていただきます！！！超うれしいです！」と歓喜。
「タイトルは、「君は恋人」です！！！よろしくお願いします！」と呼びかけながら、写真を投稿。公開した写真では、ヒロインの真昼が描かれた痛車を見ることができる。
これにファンは「オーイシ痛車似合うな」「痛車とマサヨシの違和感の無さときたら」「ちょうど良い宣材写真が出来て良かったですね」「ポルシェが覚醒した」「イタズラされたポルシェ！」などと反応している。
なお、投稿した痛車写真は以前、オーイシが愛車の写真をアップするとファンが痛車仕様に写真を加工したものとなっている。その際「おいオレのポルシェ痛車にしたん誰や」とツッコミを入れていた。
【写真】ポルシェが痛車に！愛車＆オーイシマサヨシの2ショット
オーイシは、アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2』のオープニング主題歌を担当することが、この日発表され「4月からはじまるTVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』2期OP主題歌をオーイシマサヨシ担当させていただきます！！！超うれしいです！」と歓喜。
これにファンは「オーイシ痛車似合うな」「痛車とマサヨシの違和感の無さときたら」「ちょうど良い宣材写真が出来て良かったですね」「ポルシェが覚醒した」「イタズラされたポルシェ！」などと反応している。
なお、投稿した痛車写真は以前、オーイシが愛車の写真をアップするとファンが痛車仕様に写真を加工したものとなっている。その際「おいオレのポルシェ痛車にしたん誰や」とツッコミを入れていた。