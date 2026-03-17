テレ朝『かまいガチ』LUNA SEA・真矢さん出演回を特別再配信 きょう17日から2週間
テレビ朝日系バラエティー『かまいガチ』（毎週水曜 後11：15 ※一部地域を除く）は、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAのドラマー・真矢さんを追悼し、真矢さんの出演回をTVer・ABEMAにて特別再配信する。17日、同番組とバンドの公式Xでそれぞれ伝えられた。
【写真】「面白そう!!絶対観る」放送当時の真矢さんの投稿
再配信期間と内容は以下の通り。
【期間】
3月17日10時〜2週間
【内容】
#55「最高のROSIERを歌い上げんねん！ かまいガチオリジナルLUNA SEA結成」 2022年2月3日放送
#81「LUNA SEA日本武道館ライブに参戦決定！半年ぶりの再集結！」 2022年8月24日放送
#82「密着2カ月！LUNA SEA日本武道館ライブでGACHI SEA生演奏SP完全版」 2022年8月31日放送
【写真】「面白そう!!絶対観る」放送当時の真矢さんの投稿
再配信期間と内容は以下の通り。
【期間】
3月17日10時〜2週間
【内容】
#55「最高のROSIERを歌い上げんねん！ かまいガチオリジナルLUNA SEA結成」 2022年2月3日放送
#81「LUNA SEA日本武道館ライブに参戦決定！半年ぶりの再集結！」 2022年8月24日放送
#82「密着2カ月！LUNA SEA日本武道館ライブでGACHI SEA生演奏SP完全版」 2022年8月31日放送