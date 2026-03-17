演出家でタレントのテリー伊藤（76）が、16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。「一番太っ腹だった」俳優について語った。

この日は旧知の女優泉ピン子とトーク。羽振りのいい芸能人の話題になると、伊藤は「一番太っ腹だったのは松方弘樹さんですね。あの人も金なかったはずですよ。使いっぷりがよかったなあ」と振り返った。

自身があるドラマの監督を務めていた時、隣のスタジオで松方さんが撮影しており「松方さんとは（自身が演出を務めた）『元気が出るテレビ』やってたので、お世話になったんですけども」と縁を語りながら、「そしたら、ドンペリ2ダース。ドンペリを2ダースですよ？それがドーンと置いてあって」と松方さんから届いた高級差し入れにあぜんとしたという。

伊藤は「ビールだったらまだ分かるんだけど、ドンペリ2ダース置いてるなんて聞いたことない。みんなビビっちゃって。銀座の高級クラブじゃないんだから」と苦笑しつつ、「1本5万とかしますよね？それが2ダース置いてあるんですよ。もうね、スタッフ持って帰れないですよ。あまりにもすごすぎちゃって」と笑っていた。