櫻井翔、嵐ラストツアー開幕の心境「ファンの皆様に会ったその瞬間に嵐が嵐として動き始めたなって感覚」ファンのメッセージにも「胸が熱くなりました」
【モデルプレス＝2026/03/17】嵐の櫻井翔が3月16日、月曜キャスターを務める日本テレビ系「news zero」（月曜〜木曜：23時00分〜23時59分／金曜：23時30分〜24時30分）に出演。同月13日から15日に行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」北海道公演を振り返る場面があった。
【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル
嵐にとってのラストツアーが13日に北海道・札幌ドームで開幕。番組で3日間の北海道公演について話題になると、櫻井は「嵐休止前のラストイヤーがコロナだったこともあって、ファンの皆様の前に直接立つのはおよそ6年半ぶりだったんですよ」と説明。「この間にも打ち合わせやリハーサルで（嵐の）5人に会うことはあったんですけれども、やはりコンサート会場でファンの皆様に会ったその瞬間に嵐が嵐として動き始めたなって感覚はありました」と考え深げに振り返った。
さらに「夜は楽屋でメンバーとスタッフとご飯を食べながらお酒を飲む時間もこれもまた久しぶりだったので、いい時間を過ごせました」とメンバーとのエピソードも披露。最後には「SNSを見ますと、空港やレコード店でたくさんの方が嵐にメッセージを書いてくださって。それも届きまして胸が熱くなりました」とファンへの感謝を伝え「5月31日まで12公演なんですけど、1回1回大切に過ごしていきたいと思っています」と締め括った。
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表した。嵐のラストライブは、2026年5月31日に行われる東京ドーム公演となる。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆櫻井翔、嵐ラストツアー開幕の心境
嵐にとってのラストツアーが13日に北海道・札幌ドームで開幕。番組で3日間の北海道公演について話題になると、櫻井は「嵐休止前のラストイヤーがコロナだったこともあって、ファンの皆様の前に直接立つのはおよそ6年半ぶりだったんですよ」と説明。「この間にも打ち合わせやリハーサルで（嵐の）5人に会うことはあったんですけれども、やはりコンサート会場でファンの皆様に会ったその瞬間に嵐が嵐として動き始めたなって感覚はありました」と考え深げに振り返った。
◆嵐、2026年5月31日に活動終了
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表した。嵐のラストライブは、2026年5月31日に行われる東京ドーム公演となる。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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