「ラブトラ3」ミク、恋人・イッセイとの弾丸宮島デート写真公開「距離感尊い」「目の保養」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」シーズン3（以下「ラブトラ3」）に参加していたモデルのミクが3月15日、自身のInstagramを更新。「ラブトラ3」で復縁した格闘家・トレーナーのイッセイ（石井一成）との宮島デートを披露し、話題となっている。
【写真】「ラブトラ」美男美女カップル「距離感尊い」宮島デート中のラブラブショット
ミクは「超弾丸宮島」「食べまくり飲みまくり ずーーっと牡蠣食べたくて やっと牡蠣欲が満たされた〜！」と記し、写真を投稿。串に刺さった牡蠣とビールを持ち街歩きする姿や、鏡の前で2ショットの自撮りをする姿、イッセイとシカとの2ショット写真などを公開し、デートの様子を報告している。また「運転ありがとっ」と、運転してくれたイッセイへの感謝もつづっている。
この投稿に「大好きカップルが宮島に」「本当に可愛い」「距離感尊い」「洋服真似したい」「目の保養」「仲良し姿に癒やされる」などと反響が集まっている。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組「환승연애（乗り換え恋愛）」のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。（modelpress編集部）
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【写真】「ラブトラ」美男美女カップル「距離感尊い」宮島デート中のラブラブショット
◆ミク、イッセイとの弾丸デートを投稿
ミクは「超弾丸宮島」「食べまくり飲みまくり ずーーっと牡蠣食べたくて やっと牡蠣欲が満たされた〜！」と記し、写真を投稿。串に刺さった牡蠣とビールを持ち街歩きする姿や、鏡の前で2ショットの自撮りをする姿、イッセイとシカとの2ショット写真などを公開し、デートの様子を報告している。また「運転ありがとっ」と、運転してくれたイッセイへの感謝もつづっている。
◆ミクの投稿に反響
この投稿に「大好きカップルが宮島に」「本当に可愛い」「距離感尊い」「洋服真似したい」「目の保養」「仲良し姿に癒やされる」などと反響が集まっている。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組「환승연애（乗り換え恋愛）」のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。（modelpress編集部）
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