「今日好き」出身美女、フリルミニスカで美脚見せ「ギャル感あって可愛い」「見惚れた」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つミニスカート姿を公開し反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「ギャル感あって可愛い」ミニスカで美脚スラリ
土屋は「もうすぐパーカー1枚で外出れるのうれしい」とつづり、屋外で撮られたと思われる写真を複数枚投稿。ポールに寄りかかる土屋はグレーのパーカーとフリルミニスカートのセットアップを着用しており、スラリと伸びた脚が際立つ姿を公開している。
この投稿に「可愛い」「春コーデいいね」「パーカー姿素敵」「ギャル感あって可愛い」「見惚れた」「スタイル抜群」などと話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身17歳美女「ギャル感あって可愛い」ミニスカで美脚スラリ
◆土屋惺来、フリルミニスカから美脚スラリ
土屋は「もうすぐパーカー1枚で外出れるのうれしい」とつづり、屋外で撮られたと思われる写真を複数枚投稿。ポールに寄りかかる土屋はグレーのパーカーとフリルミニスカートのセットアップを着用しており、スラリと伸びた脚が際立つ姿を公開している。
◆土屋惺来の投稿が話題
この投稿に「可愛い」「春コーデいいね」「パーカー姿素敵」「ギャル感あって可愛い」「見惚れた」「スタイル抜群」などと話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】