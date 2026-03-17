＝LOVE諸橋沙夏、ニーハイ美脚ショットに熱視線「顔小さくてヘッドホンが大きく見える」「可愛すぎて胸キュン」
【モデルプレス＝2026/03/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が3月15日、自身のInstagramを更新。ビッグシルエットのパーカー姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳イコラブメンバー「顔小さくてヘッドホンが大きく見える」ニーハイ履いた全身ショット
諸橋は「今日はラフな日」「耳寒いからヘッドホンつけるの ハマってるの」とつづり、写真を投稿。白いヘッドホンを首にかけ、ブラウングレーのオーバーサイズのパーカーに白いショート丈のボトムス、白のニーハイソックスと厚底スニーカーを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つショットとなっている。
この投稿に「ラフな姿も似合う」「顔小さくてヘッドホンが大きく見える」「可愛すぎて胸キュン」「脚長すぎ」「スタイルが神」「オシャレ」「私服のチョイスが大好き」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳イコラブメンバー「顔小さくてヘッドホンが大きく見える」ニーハイ履いた全身ショット
◆諸橋沙夏、ショート丈ボトムスから美脚スラリ
諸橋は「今日はラフな日」「耳寒いからヘッドホンつけるの ハマってるの」とつづり、写真を投稿。白いヘッドホンを首にかけ、ブラウングレーのオーバーサイズのパーカーに白いショート丈のボトムス、白のニーハイソックスと厚底スニーカーを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つショットとなっている。
◆諸橋沙夏の投稿に反響
この投稿に「ラフな姿も似合う」「顔小さくてヘッドホンが大きく見える」「可愛すぎて胸キュン」「脚長すぎ」「スタイルが神」「オシャレ」「私服のチョイスが大好き」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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