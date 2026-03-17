ナッシュ、一食完結の「食べるスープ」を新発売

〈第一弾は「バジル香る具沢山ミネストローネ」 スープの専用容器を開発〉

冷凍宅配食を手がけるナッシュは、「食べるスープ」の第一弾商品として「バジル香る具沢山ミネストローネ」を13日から販売開始している。ごろっとした具材感が特徴のスープで、ランチやディナーの主役となりうる「メインディッシュ級のボリューム」を追求した。同シリーズでは、今後も健康観と満足感を両立したスープ商品をシリーズ展開していく。総重量は330g。

ユーザーから寄せられる「忙しい朝に手軽に栄養を摂りたい」「夜遅い時間に罪悪感なくお腹を満たしたい」といった多様なライフスタイルに対応するべく、一食完結するスープの開発に至ったという。

さらに「食べるスープ」の開発にあたり、同社ではスープ専用の容器を新たに開発。既存のワンプレートの容器と同様に紙でできており、環境にも配慮した。

ナッシュの開発担当者は「当社が展開しているワンプレートの容器には仕切りがあるため、一食で満足感が得られるような大容量のスープメニューの開発が難しかった。今回、スープ専用の容器を開発したことで、さらにメニューの幅を広げられるようになった」と説明した。

スープは、トマトの濃厚な旨みをベースに、隠し味にコンソメとベーコンを加えることで、酸味の角をとりまろやかな味わいを実現した。仕上げに香る爽やかなバジルは、スープ全体を軽やかにまとめている。

具材は茄子やコーン、枝豆など異なる7種の具材を贅沢に詰め込むことで、具材感やボリュームを感じられる「食べるスープ」に仕上げた。

栄養価は▽カロリー:212kcal▽たんぱく質:9.2g▽糖質:19.1g▽脂質:9.9g▽塩分:2.4gとなっており、ナッシュの設けた栄養基準を満たしている。

そのほか、同社では6日から「にんにく醤油から揚げ」「ぷりっと海老の特製マヨソース」、13日から「海老満喫!チリディッシュ」を販売開始している。「にんにく醤油から揚げ」は人気メニューをリニューアルし、主菜を引き立てる添え野菜と副菜を厳選してより満足感のある一皿に仕上げた。「ぷりっと海老の特製マヨソース」は、海老フリッターを8尾使用した圧倒的なボリューム感が特徴。

「にんにく醤油から揚げ」「ぷりっと海老の特製マヨソース」「海老満喫!チリディッシュ」など

同社は2018年から冷凍宅配食のサービスを開始しており、昨年12月には累計販売食数1.5億食を突破した。

〈冷食日報2026年3月17日付〉