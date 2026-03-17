【サブウェイ初】チミチュリソースを使った期間限定サンドを販売!パセリとワインビネガーをきかせた爽やかな味わい

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『チミチュリ&グリチキポテト』『バジル&えび生ハムポテト』『チミチュリ&BLTポテト』の3品を、2026年3月18日から期間限定で販売する。

【メニュー画像はこちら】パセリとワインビネガーをきかせたチミチュリソースに北海道産じゃがいも「さやか」のポテサラを合わせたサンドイッチ

今回のサンドには、サブウェイ初となる「チミチュリソース」を使用した。「チミチュリ」はアルゼンチン発祥のソースで、パセリとワインビネガーをきかせた爽やかな味わいが特徴。合わせるポテトサラダには北海道産じゃがいも「さやか」を使い、ほくほく食感と素材本来の風味で具材やソースを引き立てている。

〈商品ラインアップ〉

【販売期間】

2026年3月18日〜なくなり次第終了

【販売店舗】

サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

◆チミチュリ&グリチキポテト

販売価格:620円(税込)

カロリー:345kcal、糖質:41.8g

さわやかなチミチュリソースに、ジューシーで食べ応えのあるグリルチキンとほくほくのポテトサラダを合わせた満足感のあるメニュー。

◆バジル&えび生ハムポテト

販売価格:680円(税込)

カロリー:322kcal、糖質:39.0g

スモークの薫り豊かな生ハムとぷりぷり食感のえび、ポテトサラダにバジルが香る、春らしい軽やかな味わい。

◆チミチュリ&BLTポテト

販売価格:590円(税込)

カロリー:372kcal、糖質:45.2g

定番人気のBLTとほくほくのポテトサラダを合わせ、さわやかなチミチュリソースでアクセントを加えた。

【メニュー画像はこちら】パセリとワインビネガーをきかせたチミチュリソースに北海道産じゃがいも「さやか」のポテサラを合わせたサンドイッチ