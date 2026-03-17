BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」の2次抽選販売を3月18日16時から29日23時の期間実施する。価格は11,000円。11月発送予定で、当選発表は3月下旬を予定している。

本製品は「仮面ライダーギーツ」に登場する「仮面ライダーギーツIX」を再現したアクションフィギュア。純白のボディにオレンジのラインが走るデザインを再現しており、クリアパーツの複眼からのぞく内部のモールド、「デザイアドライバー」にセットされた「ブーストマークIXバックル」も造形している。

手首パーツ左右各3種に加え、「ギーツバスターQB9」が付属する。「ギーツバスターQB9」は交換用パーツがセットとなっており、ブレードモード、ガンモードに変形できる。また9本の尾は軟質素材製で、独立可動する。

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