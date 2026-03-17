【M93R-FS CO2 スペシャルフォース】 3月17日 発売 価格：21,780円

マルゼンは、固定スライドCO2ガスガン「M93R-FS（：フィクスドスライド） CO2 スペシャルフォース」を3月17日に発売した。価格は21,780円。

本商品は、同社の固定スライドガスガン「M93R-FS」にてCO2対応マガジン、専用サプレッサー、20mmアンダーレール、LEDライトを専用ケースに入れて同梱したスペシャルキット。低燃費な固定スライド方式にCO2ガスを採用することで安定した実射性能を楽しめるほか、従来のリキッドチャージマガジンも使用できる2ウェイ仕様となっている。

なお、製品の仕様変更により本製品に付属するマガジンは旧モデル「M93R-FS」との互換性がない点に注意していただきたい。

「M93R-FS CO2 スペシャルフォース」詳細

全長：約248mm（銃単体時）約337mm（サイレンサー装着時） 重量：約860g（銃単体にCO2マガジン装着時）※CO2カートリッジ重量も含む約957g（銃にCO2マガジンおよび付属品フル装備時）※CO2カートリッジ重量も含む 使用弾：6mm BB（0.20g～0.25g弾推奨） 装弾数：31発（CO2マガジン使用時）42発（リキッドチャージガス・マガジン使用時） 初速：約70m/s前後 ／ 0.49J（CO2マガジン表面温度約25℃で0.20g弾使用時） パッケージ・付属品内容： M93R-FS 本体（20mm アンダーレール装着済）×131連 CO2マガジン×1M93R専用 ブラックアルミサイレンサー×1LEDライト〈フォース2ミニスーパー〉×1フォース2専用マウントリング×1LEDライト用3Vリチウム電池（CR123A）×1ガンケース （プラスチック製 / 内部ウレタンスポンジ仕様）CO2カートリッジ着脱用 5mm六角レンチリリース棒M93R-FSシリーズ 共通使用説明書1冊M93R-FS CO2 スペシャルフォース 専用追加使用説明書1冊

マガジンの注意点

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