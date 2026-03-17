馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はアブレイズが勝った２０２０年のフラワーＣを取り上げる。海外１３か国を渡り歩いた異色のＪＲＡ騎手、藤井勘一郎さん唯一のＪＲＡ重賞勝利だった。

４角を回って先頭に立つと、藤井はアブレイズをこん身の左ムチで激励した。１発、２発、３発…。後ろからレッドルレーヴが猛然と迫るが、抜かせない。そのまま１２番人気の伏兵をゴールへ導いて、ＪＲＡで初の重賞タイトルを手にした。「結果を出せて素晴らしい。３６歳になって勝ててうれしいです」。こぶしを突き上げて、藤井は喜びを表現した。

積極的な気持ちが勝利につながった。「スタートが良ければ行きたい」とＪＲＡ所属２年目の３６歳は、池江調教師と作戦を組み立てた。すんなりスタートすると、２番手キープから道中はイメージ通り。「前走も乗ったし、調教も乗って癖をつかんでいた。いい意味でフワフワしていて、息が入って良かったです」と笑みが絶えない。

藤井は中学３年生でＪＲＡ競馬学校の騎手課程を受験しようとしたが、体重を１キロ落とせず断念。豪州に単身渡って０１年に見習い騎手免許を取得した。その後、シンガポール、韓国など１３か国を渡り歩き、海外で５１６勝。南関東競馬やホッカイドウ競馬でもキャリアを積んだ。クリソライトで２０１６年コリアＣ、モーニンで２０１８年コリアスプリント（ともに韓国Ｇ１）を制し、２０１９年２月に６度目のチャレンジでＪＲＡ騎手免許試験に合格。記録の残る１９８１年以降では、海外で騎手免許を取得した後にＪＲＡの騎手試験に合格した日本人は横山賀一元騎手に次ぐ２人目だった。

海外で修行を積んできた苦労人は１年目こそ１５勝どまりで思うような結果が残せなかったが、２０２０年は年明けから運気が上向いた。１月に第３子となる男の子が誕生すると、フラワーＣの１週前に行われたアネモネＳで騎乗したフィオリキアリを２着に導き、桜花賞の優先出走権をつかんだ。

トレーナーにとっても、忘れられない１勝となった。２０年以上も前の助手時代、前田幸治オーナーに同行した米国のセリで３代母となるリリオを購入。同馬の産駒にも携わってきた。思い入れのある血統による大きな勝利。「きょうは眠れないですね」と興奮気味に振り返った。キズナ産駒の３歳牝馬が、無人の中山で複数のホースマンに幸福を運んだ。

この後、アブレイズは主に牝馬限定重賞で活躍。２０２３年の愛知杯（４着）をラストランに現役を引退すると、生まれ故郷である北海道新冠町・ノースヒルズで繁殖牝馬となっている。通算成績は１８戦３勝、総獲得賞金は１億３２６万５０００円。

藤井さんは２０２２年４月の落馬事故で大けがを負い、２０２４年２月に引退。その後も車いすで生活しながらも栗東へ頻繁に足を運び、昨年３月からは同月に開業した栗東・井上厩舎のマネジャーも務めている。懸命なリハビリを続けながら、海外にも足を運ぶなど精力的に活動している。