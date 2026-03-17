【グレートザウルス ガイガン】 3月18日12時 予約開始 8月 発送予定 価格：18,480円 【グレートザウルス キングギドラ（2次受注）】 3月18日12時 予約開始 8月 発送予定 価格：19,580円

プレックスは、ソフビフィギュア「グレートザウルス ガイガン」と「グレートザウルス キングギドラ（2次受注）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月18日12時より予約受付を開始する。発送は8月を予定している。

各商品はポピーの「グレートザウルスシリーズ」の復刻玩具として「ガイガン」、「キングギドラ」を立体化。

「グレートザウルス ガイガン」はサイボーグ怪獣らしいバイザーのような赤い単眼に、頭部には大きな1本角、口の左右には牙、鋭くとがった手足の1本爪に腹部のカッターなどの特徴的なデザインが再現され、同シリーズ特有のレトロな丸みのある造形フォルムとなっている。

「グレートザウルス キングギドラ」は3つの頭部と3本の首、2本の長い尾、全身を覆う黄金色の鱗、太い2本の足に加え、飛行に用いる巨大な1対の翼のデザインが再現されている。キングザウルスシリーズで発売されていたレトロな丸みのある造形フォルムにて新規造形され、グレートザウルスシリーズのサイズで立体化。

グレートザウルス ガイガン

3月18日12時 予約開始

8月 発送予定

価格：18,480円

サイズ：全高約285mm

グレートザウルス キングギドラ（2次受注）

3月18日12時 予約開始

8月 発送予定

価格：19,580円

サイズ：全高約315mm

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